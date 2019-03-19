Якутские легионеры на Чемпионате Европы

Как стало известно «Спорт Якутии», якутские борцы вольного стиля, победители и призеры международных турниров Ньургун Скрябин и Андрей Бекренев решением тренерского штаба сборной Беларуси будут выступать на чемпионате Европы в столице Румынии.

Сейчас команда борцов проходит второй этап сборов в центре олимпийской подготовки «Стайки» под Минском. Вместе со сборной Беларуси здесь тренируются более 120 спортсменов из Болгарии, Венгрии, Литвы, Франции, Финляндии Казахстана и Узбекистана.

После окончания чемпионата Европы белорусские вольники примут участие в ряде международных турниров. 1-3 мая борцы выступят на соревнованиях памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева в Каспийске, а 9-12 мая на XXIII мемориале выдающихся украинских борцов в Киеве. «Мемориал Маттео Пелликони» в итальянском Сассари (24-25 мая), который в этом году был включен в серию рейтинговых турниров UWW, станет еще одним испытанием для сборной Беларуси.

Главным же событием для спортсменов братской республики в этом году станут Европейские игры, которые пройдут 25-30 июня в Минске. Заключительный этап подготовки к этому ответственному старту пройдет с 26 мая по 12 июня. К белорусским борцам в «Стайках» присоединятся сборные Казахстана, Узбекистана, Болгарии и Франции. Также планируется визит в Минск команд из Азербайджана, Турции и Румынии. В центре олимпийской подготовки для них уже созданы все условия для комфортной подготовки. Недавно в «Стайках» уже было подготовлено меню с учетом особенностей традиций мусульманских стран — халяль.

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