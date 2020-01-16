16.01.2020
12:33
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Спорт

Якутские легионеры выступят на международном турнире во Франции

На Лазурном берегу Ниццы стартует 46-й международный турнир серии Гран-при «Анри Деглан».

На традиционном турнире по греко-римской и вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Жана Анри Деглана планируется выступление якутского легиона.

В составе сборной команды Белоруссии на ковер выйдут сразу три воспитанника якутской школы борьбы: Владислав АНДРЕЕВ (57 кг), Ньургун СКРЯБИН и Андрей БЕКРЕНЕВ (оба 65 кг). Также в Ницце ожидается первый старт в новом году Николая ОХЛОПКОВА, представляющего сборную команду Румынии. Примечательно, что он попробует свои силы в наилегчайшей олимпийской весовой категории до 57 кг.

Добавим, что в международных турнирах для участников допускается провес в два килограмма. Турнир пройдет 18 и 19 января. Соревнования будут доступны в прямом эфире, ссылка на трансляция будет доступна ближе к началу турнира.  

В прошлом году в Ницце якутские борцы завоевали три медали. Владислав Андреев и Ньургун Скрябин стали серебряными призерами, Бекренев – бронзовым медалистом.

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/borba/11618-yakutskie-legionery-vystupyat-na-mezhdunarodnom-turnire-vo-frantsii
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