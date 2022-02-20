Якутские легионеры порадовали белорусов

Якутянин Арыйан ТЮТРИН стал победителем международного турнира по вольной борьбе DAN KOLOV & NIKOLA PETROV INTERNATIONAL 2022 в весовой категории до 57 кг, сообщает @wrestbelarus.by.

Еще один якутский легионер сборной Республики Беларусь Ньургун СКРЯБИН, завоевал бронзу в весовой категории до 65 кг.

В 2021 году в Осло на чемпионате мира Тютрин порадовал белорусов бронзовой медалью, победив в схватке за третье место двукратного призера чемпионатов мира предыдущих лет Сулеймана Атли.