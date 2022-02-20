20.02.2022
14:19
154

Спорт

Якутские легионеры порадовали белорусов

Якутянин Арыйан ТЮТРИН стал победителем международного турнира по вольной борьбе DAN KOLOV & NIKOLA PETROV INTERNATIONAL 2022 в весовой категории до 57 кг, сообщает @wrestbelarus.by.

Еще один якутский легионер сборной Республики Беларусь Ньургун СКРЯБИН, завоевал бронзу в весовой категории до 65 кг.

В 2021 году в Осло на чемпионате мира Тютрин порадовал белорусов бронзовой медалью, победив в схватке за третье место двукратного призера чемпионатов мира предыдущих лет Сулеймана Атли.

Фото: https://www.instagram.com/wrestbelarus.by/
Источник: https://www.instagram.com/wrestbelarus.by/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх