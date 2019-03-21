Якутские КВНщики стали первыми!

Впервые за всю историю детского КВН якутская команда из поселка Кысыл-Сыр «Крайне Северные» одержала победу в финале, став лидером. Бессменным спонсором команды является компания «ЯТЭК».

Ребята очень сильно волновались: шутка ли – финал, куда приехали сильнейшие команды со всей России, которые отбирались в рамках напряженных поединков в течение всего года. К тому же, в прошлом году, дойдя до самого финала, выйти в лидеры не получилось, и нынешняя финальная игра стала серьезным испытанием на прочность и качество якутского юмора для команды «Крайне Северные». Тем не менее, волнение не помешало блестяще выступить и члены жюри единодушно присудили команде первое место, которое она разделила с командой «Ровесник» из города Кронштадт.

«Кысыл-Сыр? Где это?», – спрашивали многие зрители и гости, глядя на талантливую игру ребят. Газовое сердце Якутии – так называют этот небольшой поселок, где живут и учатся ребята. Все они ученики местной школы, а участие в КВН – это их серьезное увлечение. «Крайне Северные» выступают уже более пяти лет в телевизионной версии игр Юниор лиги КВН, являясь единственными участниками детского КВН из республики Саха (Якутия). Все эти годы ребята очень много трудились, мечтали завоевать первое место и шли к своей мечте. А возможность ездить по стране, участвовать в соревнованиях всероссийского уровня «Крайне Северным» обеспечила «ЯТЭК» – с самого основания команда получает стабильную финансовую поддержку от компании.

«Было много волнений, но в итоге ребята стали первыми. Уверен – это результат труда, заслуга их таланта. Весь сезон они трудились и целенаправленно шли к этой победе. Команда очень благодарна компании «ЯТЭК» за помощь, а также всем, кто ее поддерживал. Для начала немного отдохнем, а потом снова будет готовить шутки, номера, репетировать. Теперь нужно подтверждать свой титул», – отметил художественный руководитель команды «Крайне Северные» Андрей Бережнов.

Поздравляем ребят с заслуженной наградой! Желаем им творческого роста, вдохновения и дальнейших побед.