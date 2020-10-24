Якутские кондитеры предлагают попробовать американскую политику на вкус

Трамп или Байден? Якутяне смогут «проголосовать» за своего кандидата и съесть его

В преддверии американских выборов кондитерская-пекарня «Сладкие мечты» в Якутске изготовила торты в виде кандидатов в президенты США — Дональда ТРАМПА и Джо БАЙДЕНА. Теперь жители Якутии смогут попробовать политиков на вкус и проголосовать за любимого кандидата рублем.

Торты-головы участников президентских выборов выполнены в натуральную величину. Постамент украшен цветами американского флага. Начинка соответствует любимому десерту политиков: у Джо Байдена это кокосовый крем, а у Дональда Трампа — брауни в сочетании с арахисовой пастой и клубникой.

Рот Дональда Трампа прикрыт защитной маской, ведь он еще не полностью оправился от COVID-19. Если снять маску, взору открывается оригинальное выражение лица. По замыслу кондитера, это означает харизматичный характер действующего президента.

«Летом мы провели выставку-продажу тортов в виде российских правителей. Она пользовалась большим успехом, клиенты заказывали много таких тортов. Сегодня нам интересно, кого же поддерживают жители Якутии? По количеству проданных Трампов и Байденов будем решать, кто из них более популярен у нас в республике», — говорит основатель «Сладких мечт» Татьяна ТЫМЫРОВА.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.