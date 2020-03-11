Якутские коммунисты выступят против поправок в Конституцию России — источник

Завтра, 12 марта Ил Тумэн соберется на внеочередную сессию, на которой будут рассмотрены поправки в Конституцию России, вчера принятые Госдумой во втором чтении. Для того, чтобы поправки вступили в силу, необходимо их одобрение двумя третями региональных заксобраний страны. 12 марта по всей стране пройдут внеочередные сессии региональных заксобраний, в том числе и якутского Ил Тумэна.

Как стало известно SakhaLife, сегодня якутские коммунисты определились со своей позицией. Бюро рескома КПРФ и депутаты фракции КПРФ решили не поддерживать поправки в законопроект по Конституции России на завтрашней сессии Ил Тумэна. Решение принято единогласно, сообщает наш источник в рескоме.

Таким образом, на завтрашней сессии депутаты-коммунисты намерены проголосовать против поправок в Конституцию. У якутских коммунистов появился шанс проявить себя действительно как непримиримую оппозицию. Ведь последние десятилетия в Якутии они считаются, скорее, декоративной оппозицией.

Напомним, что в Госдуме документ поддержали три партии – «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. КПРФ при голосовании воздержалась.

Депутат от Якутии Федот ТУМУСОВ сообщил в соцсети, что воздержался при голосовании. Понятно, что по партийной дисциплине он не мог проголосовать против, если дорожит своим положением в партии.

Другой депутат от Якутии – единоросс Галина ДАНЧИКОВА не огласила свою позицию при голосовании.

Надо полагать, что три партии – ЕР, СР и ЛДПР и на региональном уровне должны поддержать законопроект по поправкам в Конституцию. Но на сессии Ил Тумэна с особым мнением могут выступить отдельные парламентарии.

В Якутии наибольший резонанс вызвала следующая поправка: «Русский язык является государственным как язык «государствообразующего народа».

6 марта Правление Конгресса народа саха заявило о своем принципиальном несогласии с данной поправкой. Якутяне напомнили, что прежняя формулировка звучит более корректно: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык».

При всем при этом, вряд ли кто сомневается, что одобрение двух третей региональных заксобраний законопроект получит.