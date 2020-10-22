22.10.2020
11:54
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Некролог
Якутские коммунисты соболезнуют
Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ выражают глубокое соболезнование Надежде Георгиевне Уаровой, детям, внукам, родным и близким по поводу кончины ветерана Коммунистической партии, ветерана комсомольской и партийной работы, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), почетного гражданина Сунтарского улуса и Хоринского наслега Сунтарского улуса, более семи лет работавшего заместителем председателя республиканского совета ветеранов войны, тыла и труда, члена совета старейшин РС(Я)
Прокопия Ивановича
УАРОВА.
В.Н. Губарев, А.Н. Алексеев, С.В. Гоголева, А.В. Кривошапкин,
В.С. Куличкин, П.Р. Аммосов, И.П. Ушакова, Г.В. Кокшарская,
С.А. Михайлов, Д.Ф. Шарипов, А.В. Куприянов, Л.П. Диодоров,
И.Д. Васильев, И.И. Романов и другие.
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