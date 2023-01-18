Пламенного Артура поздравили с 75-летием

В здании Якутского рескома КПРФ 17 января 2023 года состоялось торжественное собрание партийного актива, посвященное 75-летию лидера коммунистов Якутии в 1991 — 2022 годах, депутата Верховного Совета ЯАССР X, XI созывов, народного депутата Верховного Совета ЯАССР XII созыва, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) I, II созывов, заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), кавалера ордена «Знак Почёта» Артура Алексеева. Первый секретарь Якутского рескома КПРФ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев, сердечно поздравив Артура Николаевича со знаменательной датой, сделал доклад о его жизни и деятельности.

Виктор Губарев подчеркнул, что юбиляр вот уже почти полвека гордо несёт звание коммуниста, являясь примером настоящего патриота и гражданина. На заре своей трудовой биографии он выбрал трудный путь не только достижений, побед и свершений, но и путь преодоления бед и угроз, путь истинного борца за счастье трудового народа и спасения Родины, о чем свидетельствует вся его трудовая биография.

— Где бы ни трудился Артур Алексеев, он везде оставлял о себе добрую память и конкретные результаты. Знаменательно, что начинал он свою трудовую деятельность со строительства автодороги от Якутска до Покровска, а дальше началась биография большого строительства лучшей жизни, — отметил Виктор Николаевич.

Вице-спикер парламента Якутии подчеркнул, что под руководством А.Н. Алексеева 120-тысячная комсомольская организация Якутии добивалась успехов в труде, учёбе, спорте. Комсомольско-молодёжные коллективы успешно справлялись с плановыми заданиями в оленеводстве, животноводстве, строительстве. Малый БАМ, Амгинская целина, Мирный, Зарница, Орлёнок, Золотая шайба — жизнь кипела и бурлила. Молодым везде была дорога. А ЦК ВЛКСМ наградил Якутскую областную комсомольскую организацию переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «За успехи в коммунистическом воспитании молодёжи». «Комсомольцы и молодёжь республики уважали своего лидера Артура Алексеева. Уважают и сейчас», —сказал он.

Виктор Губарев рассказал о партийной работе юбиляра I секретарем Усть-Майского райкома КПСС, заворгом Якутского обкома КПСС, подчеркнув, что на посту I секретаря Якутского горкома КПСС Артур Николаевич встретил перестройку и все её трагические последствия, проявив при этом настоящий характер коммуниста, патриота, несгибаемого борца за справедливость.

«Артур Алексеев — один из тех, под чьим руководством не удалось уничтожить партийную организацию республики, которая фактически не прекращала свою деятельность, несмотря на запреты и указы. Со своими соратниками он ежедневно и ежечасно разоблачал истинное лицо новой власти, предупреждал о катастрофических последствиях происходящего. Что и произошло. Коммунисты республики оказали Артуру Николаевичу высокое доверие, избрав I секретарём в сложнейшее время».

«Вся Ваша жизнь всегда была и остаётся насыщенной до предела. Полная отдача сил, знаний, энергии на любом участке деятельности, на любом посту — заместителя генерального директора объединения «Якутавтодор», генерального директора Программы «РОССАХА», депутат Верховного Совета ЯАССР, Госсобрания (Ил Тумэн), зам. генерального директора ОАО «Трансстрой-Восток», зам. председателя правительства РС (Я). И партийная деятельность никогда не прерывалась. Вы всегда в строю, всегда с нами, наш «Пламенный Артур! Мы желаем вам и вашей верной супруге Галине Яковлевне, сыновьям, внукам здоровья, счастья, успехов, любви, мира и согласия! С юбилеем!», — поздравил народный депутат республики.