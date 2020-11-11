11.11.2020
12:14
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Происшествия

Якутские коммунисты негодуют

На днях в поселке Черском Нижнеколымского улуса вандалы похитили бронзовый памятник Карлу Марксу, установленный 40 лет назад. Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор ГУБАРЕВ обратился в МВД по РС(Я) с заявлением о совершении акта вандализма в Черском. Он также обратился к населению с просьбой посодействовать в поиске скульптуры.

— Думаю, есть люди, которые видели совершаемое преступление. 300-килограммовый монумент легко и просто не могли снять и увезти без соответствующей техники, — говорит лидер коммунистов Якутии. — Врио министра МВД  Константин НЕУСТРОЕВ сообщил, что раскрытие данного преступления взято на особый контроль руководства министерства. 

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Александр ДМИТРИЕВ, ведущий специалист Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).
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