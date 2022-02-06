Якутские коммунисты, не дожидаясь позиции ЦК, высказались по законопроекту об МСУ

Система не учитывает особенности Якутии

Недавно состоялась видеоконференция депутатов-коммунистов всех уровней и партийного актива Якутии. О подробностях рассказал Иннокентий РОМАНОВ, секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии, депутат Ил Тумэна.

Якутские коммунисты обсудили новый федеральный законопроект о местном самоуправлении, внесенный на рассмотрение Госдумы 16 декабря 2021 года представителями “Единой России” Андреем КЛИШАСОМ и Павлом КРАШЕННИКОВЫМ. В работе конференции приняли участие 33 представителя из 12 районов.

Обратимся к истории вопроса. 16 сентября 2003 года был принят ФЗ № 131 “Об общих принципах организации местного самоуправления в субъектах РФ”, который долго обсуждался, и республика, подходя к этому закону ответственно, ответила положительно одной из последних. За прошедшие 19 лет в этот закон внесли 63 поправки. В целом закон позволял вести достаточно эффективную работу.

И вот новый законопроект кардинально меняет систему местного самоуправления. Таким образом, ФЗ № 131 отменят, хотя и планируется, что это произойдет с 2023 по 2028 год. Госдума 21 декабря 2021 года большинством голосов приняла ФЗ “Об общих принципах публичной власти в Российской Федерации”, но фракция КПРФ голосовала против. Почему? Во-первых, ни одной поправки нашей фракции не приняли. Во-вторых, закон о публичной власти направлен прежде всего на укрепление вертикали государственной власти, на усиление центральной власти.

Толком не разъяснено, что такое термин “публичная власть”, к тому же он непривычен для населения. Закон не расширяет народную инициативу, подлинную демократию, а практически все 30 лет буржуазной власти идет наступление на права и свободы людей. Происходит ужесточение мер, принимаемых против проведения общественных мероприятий, народных референдумов (нельзя критиковать власть), против законных прав даже народных депутатов.

Права же президента страны лишь расширяются: теперь он может не только отстранять “по недоверию” глав регионов, но и распускать законодательные собрания субъектов РФ за невыполнение федеральных законов. Вспомните, как Ил Тумэн долго не принимал федеральный закон о продаже алкоголя, но в конце концов заставили его принять.

Теперь о структуре местного самоуправления по новому законопроекту. В республике до этого действовали 445 муниципальных образований: 34 муниципальных района, два городских округа (город Якутск и поселок Жатай), 48 городских поселений и 361 сельское поселение. Их представляли 5557 депутатов различного уровня, в том числе 4643 депутата на поселенческом уровне. В целом система местного самоуправления (МСУ) была двухуровневая: на районном и поселенческом.

Новая структура в республике будет состоять из двух типов муниципальных образований:

1. Два городских округа (Якутск и Жатай).

2. 34 районных округа. Остальных не будет.

На районном уровне все бывшие органы остаются. На поселенческом же будут так называемые территориальные органы поселений (три человека), депутатов не будет. Теперь в районных центрах будет одна власть. А как будет обеспечена власть на местах — неизвестно. Поселения должны быть представлены на районном уровне.

Как нам относиться к новому законопроекту? В ЦК КПРФ и во фракции КПРФ в Госдуме пока не приняли никакого решения. Мы на заседании Комитета Ил Тумэн по делам Арктики и коренных малочисленных народов Севера голосовали против принятия этого закона. 14 января на расширенном заседании Комитета Ил Тумэн по госстроительству и законодательству тоже высказали свое мнение.

Подготовлен отзыв Якутского рескома КПРФ. Мы постарались отправить его во все райкомы партии. Вопросов по законопроекту много. Мы все усиленно поработали и представили предложения в реском.

В ходе видеоконференции выступили секретарь Якутского рескома КПРФ по организационно-партийной работе Ирина УШАКОВА, депутат Якутской городской Думы, редактор газеты “Туймаада” Александр ЯКОВЛЕВ, Виктор ГУБАРЕВ, секретарь Хангаласского райкома КПРФ Светлана НЕГНЮРОВА, второй секретарь Хангаласского райкома партии Николай КОНСТАНТИНОВ, второй секретарь Олекминского райкома КПРФ Валентина БОЯНОВА, первый секретарь Мирнинского райкома партии Андрей КУЗНЕЦОВ, первый секретарь Ленского райкома КПРФ, депутат Ил Тумэна Сергей НИКОНОВ, первый секретарь Верхневилюйского райкома КПРФ Георгий СТЕПАНОВ, председатель Совета ветеранов Верхневилюйского района Иван ЧИЧАХОВ.

Коммунисты Якутии свой отзыв отправили первому заместителю Комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы, члену ЦК КПРФ Юрию СИНЕЛЬЩИКОВУ.