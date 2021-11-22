Якутские коммунисты крайне возмущены

Губарев: Не сомневаюсь в честности и мужестве депутата-коммуниста Рашкина

Коммунисты Якутии крайне возмущены наступлением и продолжением кампании по очернению КПРФ, ее членов и их политическому преследованию. Валерий РАШКИН — один из самых уважаемых, мужественных, высокопрофессиональных депутатов, автор и соавтор многих законопроектов, направленных на защиту нашей природы и экологии, а главное — прав трудящихся.

Я очень много лет знаю Валерия Федоровича и абсолютно не верю в то, о чем пишут СМИ, обвиняя его в браконьерстве. Как можно поверить, что он сознательно пошел на нарушение закона?! Ничего подобного за многие годы работы Валерия Федоровича в Саратовской области и Москве не случалось. Более того, Валерий Рашкин — защитник природы, спортсмен, заслуженный мастер спорта по альпинизму, организатор общественных протестных акций в защиту природы.

У Рашкина не было никакого умысла, так как саратовцы, пригласившие его на охоту, заверили о наличии охотничьей лицензии. Удивляет другое — оперативность правоохранительных органов. Так все мощно и быстро организовали: и журналисты с телекамерами, и полицейские, и свидетели оказались в глухом лесу среди кромешной темноты.

Понятно, что Валерий Рашкин находится под пристальным наблюдением. И это скорее всего специально разработанная операция. Можно было поинтересоваться: делается ли это в рамках закона? Не уверен.

Валерий Федорович никогда не уходил от ответственности и с первых дней после происшествия выразил желание помогать следствию. Он нашел в себе мужество и пояснил суть дела, как все происходило, признал ошибки, которые по неосторожности совершил.

Я уверен, что депутаты Государственной Думы разберутся, а Валерий Федорович продолжит свою депутатскую деятельность и принесет большую пользу по защите народных интересов.

Сейчас же ему необходима наша моральная поддержка, и она поступает от многих граждан страны. Это справедливо. Для нас Валерий Рашкин был и остается честным борцом с тем, что мешает народу в жизни.