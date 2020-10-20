Якутские книги пополнят фонд Международной подростковой библиотеки в Мюнхене

19 октября Smart Библиотека 2.0.3 г. Якутска провела совместный прямой эфир с Международной юношеской библиотекой для молодежи в Мюнхене в рамках проекта «Библиотеки мира».

Во время прямого эфира сотрудники библиотеки провели виртуальную экскурсию по залам старинного замка, рассказали о фонде, показали самую старинную книгу на русском языке, которая имеется в библиотеке.

В свою очередь Smart Библиотека 2.0.3 Якутска преподнесла в подарок книги на языке малочисленных народов Севера для пополнения фонда библиотеки. Стоит отметить, что некоторые книги из подаренных, действительно уникальны, поскольку изданы они были малым тиражом до 100 экземпляров. Все книги предоставлены Национальной издательской компанией «Бичик» им. С.А. Новгородова.

Розалия Борисова, пресс-секретарь Smart Библиотеки 2.0.3: «Международная подростковая библиотека для молодежи делает большую работу по сохранению и распространению литературы на разных языках мира. При подготовке к прямому эфиру мы подумали, что было бы замечательно, если бы в этой библиотеке появились и книги на якутском языке и языках малочисленных народов, ведь есть много замечательных сказок, повестей для детей, о которых может узнать весь мир! Мы очень благодарны издательской компании «Бичик» за поддержу нашей идеи и за замечательные книги, которые в ближайшее время будут отправлены в Германию!».

Специалист по славянским языкам Международной подростковой библиотеки для молодежи доктор Катя Вебе отметила, что базовой идеей Международной юношеской библиотекой для молодежи в Мюнхене является укрепление взаимопонимания между разными культурами.

«Эта идея связана с именем немецкой писательницы еврейского происхождения Йеллы Лепман. Она верила, что через хорошую книгу ребенок может соприкоснуться с другими культурами, с людьми других национальностей и, открывая своеобразие и особенности чужого опыта, обнаружить, как много общего в мыслях и чувствах людей, на первый взгляд, на тебя непохожих. Это был ответ детской писательницы нацизму и фашизму. Детская книга должна была стать щитом, не позволяющим антигуманным идеям возродиться в будущем. И мы до сих пор работаем с этим девизом», — сказала Катя Вебе.

Ежегодно работники библиотеки и эксперты в области детской литературы составляют список «The White Ravens» («Белая ворона») – книги, имеющие значение для детской мировой литературы. В итоге формируется авторитетный каталог для учителей, переводчиков и библиотек Европы с выдающимися произведениями для детей со всего мира.

«Мы очень надеемся, что якутские произведения, однажды попадут в этот список и книги, подаренные сегодня, сделают первый шаг к этому событию», — подчеркнула пресс-секретарь Smart Библиотеки 2.0.3 Розалия Борисова.

Посмотреть прямой эфир с Международной подростковой библиотекой для молодежи можно по ссылке: https://youtu.be/7vHC4l2wIy8

Напомним, первый международный прямой эфир прошел совместно с библиотекой «Ооди» в Хельсинки в сентябре этого года. Посмотреть прямой эфир с библиотекой «Оооди» можно по ссылке:

Международная молодежная библиотека открылась в 1949 году по инициативе выдающейся деятельницы мировой детской литературы Еллы Лепман. В 1983 году она обосновалась в старинном замке Блутенбург (XV век). Фонд библиотеки насчитывает сегодня более 600 тыс. книг для детей и подростков на более чем 200 языках мира и ежегодно пополняется.