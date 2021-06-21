Якутские киношники высказались против пиратства



В Госдуму внесли законопроект о быстром удалении из поисковиков ссылок на пиратские сайты. Пиратский контент должен быть исключен в течение шести часов после внесения в специальный реестр. Правообладатели из Якутии поддержали проект, однако посоветовали обратить внимание на мессенджеры — сегодня значительное количество пиратского контента размещается именно там.

По словам основателя портала Sakhamovie.ru, продюсера Нюргуна Иванова, благодаря законодательному закреплению «антипиратского меморандума» правообладателям удастся эффективнее бороться с нелегальным контентом в сети.

«Популярность якутского кино подстегнула популярность пиратства в его отношении. В России много сайтов, незаконно размещающих наши произведения на своих площадках. Закрепление антипиратских инструментов в законе РФ стало бы своевременным и актуальным шагом», — говорит Нюргун Иванов.

Продюсер фильма «Рядовой Чээрин» добавил, что «робингуды» записывают фильмы с легальных стриминговых площадок и заливают их в Telegram-каналы. В настоящее время в мессенджере около пяти групп, нелегально размещающих якутские фильмы. Нюргун Иванов считает, что законодателю стоит обратить внимание и на такой формат пиратства.

Похожего мнения придерживается и продюсер, владелец музыкального портала «Добун» Антон Иванов. Музыку из-за небольшого объема записать и скопировать намного легче. Кроме песен воруют также и минусовки. Утечки происходят на торжествах, например, свадьбах — исполнители передают флешки с треком оператору звукового оборудования, тот его копирует на компьютер, а оттуда трек утекает в интернет.

«Будет хорошо, если поисковики перестанут выдавать ссылки на пиратские сайты. Однако серьезное беспокойство вызывают WhatsApp-группы. Есть группы, не просто публикующие пиратские копии, но и продающие их. Якутскому музыкальному сообществу нужно всерьез озаботиться вопросами авторских прав», — говорит Антон Иванов.

Законодательная инициатива, в случае принятия, позволит правообладателям самостоятельно удалять нелегальный контент в интернете. Обязательство по прекращению выдачи ссылок на нелегально размещенные произведения будет распространяться на все действующие в России «поисковики».