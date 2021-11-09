Якутские кикбоксеры участвуют на юниорском первенстве Европы🥊

В городе Будва (Черногория) с 5 по 14 ноября проходит первенство Европы по кикбоксингу – сообщает Sportyakutia.ru

Это первый международный турнир для молодежных сборных с наступления пандемии коронавируса. Что примечательно, России удалось представить самую многочисленную команду, в состав которой вошли 179 спортсменов. В сборную вошли три воспитанника якутской школы кикбоксинга. Всего же в турнире принимают участие 1425 атлета из 39 страны.

За медали континентального первенства будут бороться победители и призеры первенства России, прошедшего в Якутске Алина Плотникова (фулл-контакт с лоу-киком) из села Хатассы, а также два юниора из Вилюйска Харысхан Колтовской и Надежда Павлова (оба в разделе К1). Вместе со спортсменами в Черногории находятся и их тренеры Гавриил Саввин и Георгий Халабышев.

Чтобы наши спортсмены были максимально готовы, перед турниром провели десятидневную подготовку в Истринском районе Московской области под руководством тренеров национальной команды.

Пожелаем удачи юным файтерам!