14.07.2022
16:22
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Общество
Якутские киберспортсмены поборются за пять тысяч долларов в гранд-финале лиги ESEA
Якутские киберспортсмены поборются за пять тысяч долларов в гранд-финале лиги ESEA — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.
Команда HOTU eSports одолела Dirty legs в игре CS:GO в финале верхней сетки плей-офф со счетом 2:0.
Впереди ожидает последний матч 41 сезона ESEA, против лидера нижней сетки.
В случае победы якутские киберспортсмены выиграют пять тысяч долларов, а в рублях это более 200 тысяч рублей.
Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss
#республика саха (якутия)#Якутия#Якутские киберспортсмены поборются за пять тысяч долларов в гранд-финале лиги ESEA#якутяне
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