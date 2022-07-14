Якутские киберспортсмены поборются за пять тысяч долларов в гранд-финале лиги ESEA — сообщает телеграм-канал Yakutsk News.

Команда HOTU eSports одолела Dirty legs в игре CS:GO в финале верхней сетки плей-офф со счетом 2:0.

Впереди ожидает последний матч 41 сезона ESEA, против лидера нижней сетки.

В случае победы якутские киберспортсмены выиграют пять тысяч долларов, а в рублях это более 200 тысяч рублей.