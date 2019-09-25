Якутские издания среди лучших!

В этом году инициатива Ассоциации национальных СМИ России – ежегодный Всероссийский конкурс «Пять лучших этнических изданий России» проводится во второй раз. Так, 24 сентября на XXIII Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2019» в городе Сочи во второй раз состоялся День национальных СМИ и награждение победителей конкурса этнических средств массовой информации.

Конкурс оценки качества национальных газет проводится по инициативе «Ассоциации национальных СМИ» (председатель Христофорова М.Н.) при поддержке «Союза журналистов России» (председатель Соловьев В.Г.) и АРС-ПРЕСС (Альянс Руководителей региональных СМИ России, исполнительный директор Дубинская С.Б.). Партнерами конкурса являются ООО «Иркутская нефтяная компания», Некоммерческое партнерство «Альянс Независимых региональных издателей», Союз Предприятий Печатной Индустрии (ГИПП), Кафедра журналистики ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».

Это первый в России специальный конкурс для этнических изданий. Напомним, национальные СМИ не могут принимать участие в самом масштабном журналистском конкурсе страны – «10 лучших газет России». Это связано с тем, что жюри конкурса не в силах оценивать мастерство языка и профессиональные навыки журналистов национальных республик из-за незнания языка. В конкурсе «Пять лучших этнических изданий России» решение этого важного нюанса было найдено весьма простое, но правильное – заручиться поддержкой членов Союзов писателей в регионах.

Конкурс «Пять лучших этнических изданий России» направлен на распространение практического опыта национальных редакций по созданию и распространению контента на родных языках республик. Цель конкурса – сохранить и популяризировать родные языки, развить национальную печать, повысить престиж изданий.

В этом году из числа газет и журналов приняло участие 51 издание из 16 регионов Российской Федерации на 20 языках! Лидерами по количеству поданных заявок стали: Республика Саха (Якутия) – 14, лидер прошлого года Республика Башкортостан – 11, Удмуртская Республика – 4, Республика Татарстан – 4. Особенно радует, что в конкурсе приняли участие десятки молодежных изданий, что говорит о том, что национальная печать в России, несмотря на трудности, имеет будущее.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ПЯТЬ ЛУЧШИХ ЭТНИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ РОССИИ» СТАЛИ:

«Лучшая районная (муниципальная) газета» – «Үлэ күүһэ» Горного улуса, Республики Саха (Якутия).

«Лучшая газета» – «Удмурт дунне» («Удмуртский мир»), Удмуртская Республика.

«Лучший журнал» – «Башкортостан кызы» («Дочь Башкортостана»), Республика Башкортостан.

«Лучшее детское издание» – Журнал «Сабантуй.РТ», Республика Татарстан.

«Лучшее литературно-художественное издание» – Журнал «Кипиня», Республика Карелия.

Победителям конкурса были вручены дипломы I степени, денежные премии и памятные кубки, символизирующие этнические издания, сделанные известным якутским скульптором Николаем Чоччасовым. Также в этом году в рамках церемонии награждения победителей конкурса были вручены дипломы II и III степени.

ДИПЛОМАМИ 2 СТЕПЕНИ НАГРАЖДЕНЫ:

Лучшая районная газета

Газета «Үөһээ Бүлүү» Верхневилюйского улуса, Республика Саха (Якутия).

Лучшая газета

Газета «Башкортостан», Республика Башкортостан.

Лучший журнал

Журнал «Байанай», Республика Саха (Якутия).

Лучшее детское издание

Журнал «Аманат», Республика Башкортостан (гл. редактор).

Лучшее литературно-художественное издание

Журнал «Күрүлгэн», Республика Саха (Якутия).

ДИПЛОМАМИ 3 СТЕПЕНИ НАГРАЖДЕНЫ:

Лучшая районная газета

Газета «Хезмэт», Республика Татарстан.

Лучшая газета

Газета «Хабар», Республика Хакасия.

Лучший журнал

Журнал «Марий сандалык» Республика Марий Эл.

Лучшее детское издание

Журнал «Байр», Республика Калмыкия.

Лучшее литературно-художественное издание

«Чолбон», Республика Саха (Якутия).

С презентацией о деятельности «Иркутской нефтяной компании», проделываемой работой в рамках корпоративной социальной ответственности рассказала представитель партнера конкурса – ведущий специалист пресс-службы компании.

В этом году конкурс «Пять лучших этнических изданий России» прошел под патронатом губернатора Республики Башкортостан Радием Хабировым. Завершилась церемония подведения итогов конкурса традиционной передачей эстафеты «Дня национальных СМИ» и символического Кубка конкурса следующему региону – Удмуртской Республике. Глава региона – Александр Бречалов, понимая всю важность поддержки национальных изданий, не смог принять участие в мероприятии, но с удовольствием принял эстафету. Так, переходящий кубок от Республики Башкортостан передал руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Борис Мелкоедов. Приняла эстафету руководитель телерадиовещательной компании «Удмуртия» Марина Городилова. Напомним, первый конкурс прошел под патронатом Главы Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.