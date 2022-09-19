Якутские и пермские врачи обмениваются опытом

Минздрав Якутии организовал выездной семинар по цифровому здравоохранению в г. Пермь.

Выбор этого региона был не случайным. Пермяки добились значительных успехов в комплексном внедрении цифровых продуктов в медицинскую отрасль.

Опыт специалистов Перми призван помочь якутским медикам в дальнейшем освоении информационных технологий, которые сегодня играют все более важную роль. В частности, внедрение медицинской информационной системы должно улучшить медицинские услуги, обеспечить доступ к цифровой медицинской карте пациентов, обеспечить доступность электронных сервисов для населения, а также совершенствовать медицинские статистические базы.

В рамках выездного семинара состоялась встреча с заместителем министра здравоохранения Пермской области Мелеховой Оксаной Борисовной. Она рассказала о ходе цифровизации медицинских учреждений региона, ответила на вопросы якутских специалистов.

Делегация Якутии посетила медицинские учреждения региона, ЯРМИАЦ, музей здравоохранения. Состоялась и встреча с разработчиками программы «РТМИС», которую используют в медучреждениях республики.

«Цифровая трансформация здравоохранения, которую курирует лично Глава республики Айсен Николаев, это важнейший вектор развития отрасли. Минздрав принимает все необходимые организационные меры для оперативного решения всех позиций информатизации медучреждений. В ходе этой поездки мы детально обсудили с разработчиками РТМИС существующие проблемы, а также обменялись практическим опытом работы с коллегами из больниц Перми», — сказала заместитель министра здравоохранения РС(Я) Надежда Федорова.