Якутские художники впечатлили известного коллекционера современного искусства

В Москве с 8 по 12 сентября состоялась ярмарка blazar, где были представлены работы современных художников. Одной из участниц престижного мероприятия в мире современного искусства стала доцент кафедры живописи и графики АГИКИ, художница Надежда КОМИССАРОВА.

«Я выставляла работу «Орто дойду» («Срединный мир»), эстамп на ткани. Большая гравюра, которая похожа на свиток, рассказывает о жизни и быте народа саха, о гармонии человека и природы. После ярмарки blazar я приехала вдохновленной на новые открытия и начинания. Уже готовлю серию гравюр для новых проектов», — поделилась Надежда Комиссарова.

Она отметила, что смогла принять участие в столь значимом мероприятии благодаря Фонду поддержки современного искусства Якутии «AyarKyt» — совместного креативного проекта «Синет Спарк» и известного арт-менеджера Надежды ЗИНОВСКОЙ. По итогам отбора в проект вошли шесть современных художников Якутии, включая и Надежду Комиссарову. Почти все их работы ушли с молотка за приличную сумму. «Благодаря «AyarKut» якутские художницы выставили свои работы на blazar. Заинтересованность людей искусством Якутии было заметно с первого дня: мы смогли получить хорошие оценки от именитых коллекционеров, галеристов, людей искусства», — сообщила Надежда.

К примеру, как пишет журнал VOGUE, под впечатлением от якутских художников осталась известный коллекционер современного искусства Вера ПРИЙМА: «Отмечу еще дебютный региональный проект Фонда поддержки современного искусства Якутии AyarKut. Шесть художниц самого холодного региона России — Дуня Захарова, Ксения Кудрина, Anya Enot, Селена Шестакова, Надежда Комиссарова и Йен Сюр — представили свои работы, посвященные личным переживаниям, проблемам региона, экологии и мира».

«Именно проделанной работе куратора Юлии Юсмы, продюсера стенда Ирины Бугаевой, инициаторов фонда «AyarKut» Надежды Зиновской и Арсена Томского, а также руководства «Синет Спарк», мы смогли успешно заявить о якутском искусстве, наш стенд был одним из лучших на ярмарке», — резюмирует Надежда Комиссарова.

Следует сказать, что ярмарка blazar впервые состоялась в прошлом году, где свои работы смогли представить 67 художников в самом рассвете своей карьеры, а посетителями стали порядка 5000 человек, среди которых нашлись покупатели для 112 работ за 4,5 млн рублей. В этом году цифры увеличились вдвое: 11 тысяч посетителей, 530 проданных работ за рекордную сумму в 37 млн рублей.