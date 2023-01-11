Якутские холода бьют все рекорды: В Жилинде — 61°

При всей осторожности рысь не очень боится людей. Она живёт в созданных ими вторичных лесах, молодняках, на старых лесосеках и гарях; а в бедственные годы заходит в сёла и даже города. На человека рысь обычно не нападает, но в случае ранения становится опасной, нанося человеку зубами и когтями серьёзные раны. На западе, юго-западе, по нижней Лене, местами в центре и на Колыме небольшой снег. В Мирнинском, Ленском, Олекминском, Жиганском, Анабарском, Булунском районах местами порывистый ветер до 9-14 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -38-43°, на северо-западе, севере, северо-востоке -47-52°, в низинах -57-62°, на юге, юго-западе -31-36°, местами -21-26°, днем -33-38°, на северо-западе, севере, северо-востоке -42-47°, в низинах -50-55°, на юге -28-33°, местами -18-23°. В Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура ночью -36-38°, днем -35-37°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх