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Якутские хирурги осваивают ультразвуковой скальпель

Вчера у хирургов РБ№2-ЦЭМП состоялся мастер-класс по использованию ультразвукового скальпеля «Гармоник». Провел операцию заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы №62 Департамента здравоохранения Москвы, доцент кафедры онкологии Санкт-Петербургской медицинской академии, к.м.н. Илья Черниковский.

Справка

Ультразвуковой скальпель Гармоник (Harmonic) является первым ультразвуковым хирургическим прибором, предназначенным для пересечения и коагуляции тканей. Использование ультразвуковой энергии позволяет производить бескровную операцию, оказывая минимальное повреждающее воздействие на ткани. 

Как работает “Гармоник”, Илья Леонидович?

— Инструмент работает в так называемом «сухом операционном поле», когда нет крови и можно видеть все слои, все анатомические структуры.  Это наш основной инструмент, очень удобный, которым мы выполняем лапароскопические операции прямой ободочной кишки.

— Для наших хирургов — это учеба?

— Да.

— Какие операции Вы сегодня провели?

— Сегодня у нас было две операции, оба случая рака прямой кишки. Мы специально приехали, чтобы показать, как с ультразвуковым скальпелем стандартно выполняется эта операция. Случаи для нас были стандартные, но если брать все операции рака на прямой ободочной кишке, которые делаются лапароскопически, то для хирурга, который осваивает лапароскопическую технику, эта локализация самая сложная. Технически очень сложная, и этот аппарат просто необходим, когда оперируешь прямую кишку лапароскопически. 

Лапароскоп вводится в брюшную полость пациента, камера передает изображение на монитор, и хирурги во время операции видят все, что она показывает. Наблюдая за операцией онлайн в малом зале больнице вместе с хирургами и студентами мединститута, я видела ультразвуковой скальпель в работе. Аккуратно рассекая биологическую ткань, так, что мелкие сосуды не кровят, он медленно продвигается вглубь, к прямой кишке к опухоли. Оператор комментирует свои действия, время от времени просит ассистента, стоящего рядом, то развернуть камеру (лапароскоп), то подвинуть поближе, она служит ему во время  операции, как он сам говорит, глазами.

— Во время операции Вы часто использовали слово «горизонт». Что оно значит в данном случае?

— Когда идет лапароскопическая операция, вашими глазами становится человек, который стоит на камере и надо, чтобы он смотрел на операционное поле именно так, как хочешь смотреть на него ты. Он должен показать тебе реальное положение пациента, поэтому я так корректировал движение камеры .

Кто ассистировал сегодня Илье Леонидовичу? – спросила я и.о. заведующего колопроктологическим отделением РБ№2-ЦЭМП Алексея Соловьева.

— Ассистировали хирурги отделения Елена Кривошапкина, Гаврил Осипов и я, — говорит Алексей Алексеевич и добавляет: к сожалению, у нас нет такого аппарата, мы работали с ним сегодня впервые. Мы оперируем рак прямой кишки открытым способом. Для того, чтобы выполнять лапароскопические операции, нам нужен ультразвуковой скальпель, нужна учеба специалистов, об этом мы сказали сегодня на встрече с главным врачом.

Илья Леонидович проведет в Якутске четыре операции. Сегодня он сделает еще по одной операции в онкодиспансере и РБ№1-НЦМ.  Это тоже рак прямой кишки.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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