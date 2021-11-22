Якутские гимнастки стали призерами Всероссийских соревнований

Сборная Якутии по художественной гимнастике выиграла бронзу Всероссийских соревнований «Аскона Спорт» в городе Коврове – об этом сообщает «Спорт Якутии» в инстаграме.

«Мы поздравляем команды гимнасток 2007-2008 г.р. и 2009 г.р, а также тренера Татьяну Шишигину с успешным выступлением после долгого соревновательного перерыва из-за пандемии. Гимнастки представили новые программы (5 мячей, 5 скакалок), над которыми работали совместно с лучшими российскими постановщиками-хореографами и тренерами в городе Ульяновске этим летом. Помиммо этого зрители увидели новые купальники якутской сборной. Мех, элементы национальных узоров, обилие деталей стали визитной карточкой нарядов наших гимнасток», — прокомментировали в Федерации художественной гимнастики РС(Я) @sakha_rg