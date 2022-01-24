Якутские гимнастки показали боевой дух

Первенство Дальнего Востока по художественной гимнастике завершилось 21 января в Южно-Сахалинске. По итогам соревнований гимнастки Дарья ХРИСТОФОРОВА (КМС) и Ксения МЕДВЕДЕВА (1 спортивный разряд) вышли в финал. Спортсменка Зарина БОРИСОВА (КМС) заняла 4 место и вошла в состав сборной команды ДФО, которая примет участие в первенстве России.

Якутянок поздравила президент Федерации художественной гимнастики РС (Я) Людмила НИКОЛАЕВА: «От всей души поздравляю детей, их наставников, родителей, нашу федерацию с хорошим результатом! Вдохновение и настрой — это одни из самых главных компонентов успеха. Очень рада, что девочки бросили вызов прежде всего самим себе, продемонстрировали настоящий боевой дух, доказали всем, что они настоящие спортсменки. Это стоит большого уважения и веры в дальнейшее серьёзное развитие! Будем болеть за якутских гимнасток на первенстве и чемпионате России».

Отметим, что первенство РФ по индивидуальной программе КМС состоится 3-9 февраля, по групповым упражнениям — с 3 по 7 марта. А чемпионат России по групповым упражнениям стартует уже 31 января.