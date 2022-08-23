Якутские гимнастки будут обучаться у Ирины Винер

Якутские гимнастки будут обучаться тренерско-преподавательской деятельности в Санкт-Петербурге

Профессором кафедры «Теории и методики гимнастики» является старший тренер сборной команды России Ирина Винер-Усманова

Спортсменки по художественной гимнастике из Нерюнгри Анастасия Харахардина и Марина Чичкина поступили в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. В учебном заведении готовят высококвалифицированных специалистов физической культуры и спортсменов высокой квалификации.

Более 500 студентов дневного и заочного отделения обучаются различным видам гимнастики. Профессором кафедры «Теории и методики гимнастики» является старший тренер сборной команды России по художественной гимнастике, президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики» Ирина Винер-Усманова. Именно на этой кафедре девочки будут обучаться тренерско-преподавательской деятельности.

Анастасия Харахардина и Марина Чичкина поступили на целевые места от республики. Это стало возможным благодаря активной работе Федерации художественной гимнастики Якутии, президентом которой является Людмила Николаева. Сегодня в Университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта из республики учится Мария Шпагина, в этом году окончила обучение Виктория Андрющенко, которую ждут осенью в Якутии в качестве профессионального тренера.

«Хочу поздравить Анастасию и Марию с поступлением в этот престижный вуз. Мы очень рады за наших девочек. Уверена, что они станут высококвалифицированными специалистами, которые внесут существенный вклад в популяризацию и развитие художественной гимнастики в нашем северном регионе. Мы благодарны министерству образования и науки республики за активную поддержку наших спортсменов. Уверены, что совместные усилия позволят сформировать собственный сильный тренерский состав», — заявила Людмила Николаева.