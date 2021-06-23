Якутские газовики учились тушить лесной пожар

«18 июня т.г. в 10 час. дежурному диспетчеру Центрального диспетчерского управления АО «Сахатранснефтегаз» поступила информация от обходчика опорного пункта 250 км. «Кенкеме» об обнаружении лесного пожара в районе вантового перехода 2-й нитки магистрального газопровода. В следствии сильного порывистого ветра в сторону опорного пункта, образовалась угроза объектам опорного пункта и магистральному газопроводу».

Такую вводную получили дежурная смена центрального диспетчерского Управления и дежурная аварийная бригада Линейно-производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) АО «Сахатранснефтегаз» во время учения по приведению в готовность сил и средств к тушению лесного пожара.

«Плановое учение было проведено с целью определения степени готовности дежурной аварийной бригады ЛПУМГ к реагированию при поступлении информации о лесном пожаре в районе прохождения магистрального газопровода (МГ), организации оповещения при получении информации о возникновении лесного пожара в районе прохождения МГ. Также для отработки организации взаимодействия с дежурными службами МЧС, авиалесоохраны, территориальных лесничеств и администраций поселений в районе возникновения лесного пожара.

В ходе учения были отработаны действия по оповещению и сбору дежурной аварийной бригады, проверка ее укомплектованности противопожарным оборудованием, средствами индивидуальной защиты и средствами связи.

Также отработано практическое действие по тушению условного очага лесного пожара с использованием пожарно-спасательного комплекса «Огнеборец», — сообщил заместитель генерального директора по безопасности Александр ШВАНОВ.

Он отметил слаженность действий аварийной бригады, которая в установленные нормативные сроки привела в готовность имеющиеся противопожарное оборудование и выполнила практическую задачу по тушению очага лесного пожара.

Напомним, «Сахатранснефтегаз ведет целенаправленную, системную работу по предотвращению природных лесных пожаров на объектах и трассах магистрального газопровода в пожароопасный период.