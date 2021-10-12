12.10.2021
17:24
235

Культура

Якутские фильмы покажут в британском онлайн-кинотеатре

Кинокомпания «Сахафильм» совместно с британским онлайн-кинотеатром Klassiki запустила сезон якутского кино – сообщает ЯСИА.

Klassiki.online является академической платформой для знакомства и изучения классики советского и постсоветского кино. Ресурс доступен для жителей Великобритании и Северной Ирландии.

В программе сезона якутского кино заявлены показы четырёх фильмов: 14 октября — «Царь-птица» Эдуарда Новикова, 21 октября — «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой, 28 октября — «Сайылык» Анатолия Васильева, 4 ноября — «Костёр на ветру» Дмитрия Давыдова.

Премьеру каждого фильма будет предварять интервью с режиссёрами и актерами. ⠀

30 октября запланирован круглый стол о якутском кино с зарубежными киноведами. Все записи будут доступны в онлайн и в записи на ресурсах сайта.

Фото: ЯСИА
Источник: https://ysia.ru/yakutskie-filmy-pokazhut-v-britanskom-onlajn-kinoteatre/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх