Якутские фильмы покажут на кинофестивалях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Якутские фильмы покажут на Международном кинофестивале «Литература и кино», который проходит с 16 по 19 сентября в Гатчине Ленинградской области. Это единственный фестиваль, в котором участвуют исключительно фильмы-экранизации, имеющие литературную основу.

«Якутское кино сегодня – это уже не феномен, а реальность российских, мировых масштабов. И уверен, что в дальнейшем якутский кинематограф будет визитной карточкой нашей республики. Мы будем и дальше поддерживать якутское кино», – отмечал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

В рамках внеконкурсной программы кинофестиваля покажут такие фильмы, как «Надо мною солнце не садится» режиссёра Любови Борисовой, «Царь-Птица» Эдуарда Новикова, «Мой убийца» Костаса Марсана и «Тыгын Дархан» Никиты Аржакова.

Также 16 сентября в Санкт-Петербурге на кинофестивале «Мир знаний» состоится показ фильма «Орто дойду». Это первый полнометражный якутский фильм, снятый в 1993 году режиссёром Алексеем Романовым. В 2022 году в честь 30-летия образования республики фильм был отреставрирован студией «Сахафильм».

В «Орто дойду» в документально-игровой форме рассказывается об обрядах, обычаях, верованиях, быте и образе жизни народа саха.

Напомним, по поручению главы Якутии в 2022 году в регионе разработали закон о государственной поддержке киноиндустрии. Он направлен на законодательное закрепление в республике государственной поддержки кинематографии и позволит финансировать производство национальных картин.