Якутские фермеры активно осваивают маркетплейс Свое Родное

Уже около 70 местных фермеров продают свои уникальные, натуральные продукты на маркетплейсе Свое Родное. При этом ассортимент товаров и производителей постоянно расширяется, предлагая якутянам большой выбор фермерской продукции.

Разработанный Россельхозбанком маркетплейс Свое Родное стал еще одним инструментов поддержки региональных сельхозтоваропроизводителей в реализации продукции и продвижения местных брендов. Любой фермер может бесплатно зарегистрироваться на платформе и получить тем самым прямой доступ к потребителю.

Одним из крупных якутских производителей, представленных на маркетплейсе, является АО ФАПК «Якутия», который на протяжении нескольких лет производит безалкогольные газированные напитки и чай.

«Отрадно, что Россельхозбанк открывает все больше возможностей для своих клиентов. Свое Родное – это отличная площадка как для продавца, так и для покупателей. Местные производители могут использовать сервис как дополнительную возможность для реализации продукции. Призываем всех предпринимателей пройти регистрацию и воспользоваться сервисом Свое Родное», — рассказал директор АО ФАПК «Якутия» Павел Степанов.

Сервис предназначен как для жителей России, так и для гостей нашей страны. Скачать приложение Свое Родное от Россельхозбанк можно в AppStore и GooglePlay.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 от 12.08.2015 г. (бессрочная)