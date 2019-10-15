Якутские фанаты подарили Ольге Бузовой корону из серебра с бриллиантами!

Сегодня, 15 октября в ЦСП «Триумф» состоялся единственный концерт в Якутске российской телезвезды и эпатажной певицы Ольги БУЗОВОЙ.

Едва узнав о приезде звезды, якутские фанаты за два часа собрали серебро на корону. Изготовление короны для Ольги Бузовой заказали в ювелирной фирме «Киэргэ». Корона инкрустирована 11 якутскими бриллиантами.

Короновала звезду организатор концерта Алия ГАБЫШЕВА, директор концертного агентства Gala.

В обществе двояко отнеслись к инициативе якутских фанатов Бузовой…

Напомним, что впервые народная инициатива со сбором серебра и изготовлением из него народного Оскара в той же «Киэргэ» была для Леонардо Ли Каприо. И нынче фанаты направили стража Стены – Эллэя в образе Джона Сноу для автора саги «Песнь льда и пламени», по которому был снят культовый серила «Игра престолов» Джорджу МАРТИНУ. Эти проекты были тщательно продуманы.

И вот теперь серебро и корона для Ольги Бузовой. Инициатива якутских фанатов.