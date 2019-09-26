Якутские энергетики награждены главой республики

Энергетики Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» Александр Абрамов и Николай Сюткин получили награды главы Республики Саха (Якутия) за многолетний труд и значительный вклад в развитие энергетики республики.

Звания «Заслуженный энергетик Республики Саха (Якутия)» удостоился Александр Александрович Абрамов — ветеран Якутской ГРЭС. На электростанции Александр Александрович трудится с 1980 года. Пройдя все рабочие должности оперативного персонала электроцеха, в настоящее время работает в должности старшего мастера участка по обслуживанию электрооборудования электрического цеха №1.

Николай Павлович Сюткин, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда, награжден знаком отличия «Гражданская доблесть». В этом году исполняется 35 лет трудового стажа Николая Павловича на Якутской ГРЭС. Он один из самых квалифицированных рабочих, подготовивших для энергетики не один десяток молодых специалистов.

«На Якутской ГРЭС трудится много профессионалов. Мы очень гордимся нашими коллегами и нас особенно радует, когда их труд отмечают на республиканском уровне. У нас говорят: «Энергетика – это на всю жизнь», и наши коллеги это уверенно доказывают», — отметил Руслан Исхаков, директор Якутской ГРЭС.