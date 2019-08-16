Якутские экологи успешно рекультивируют отработанные месторождения алмазов

В этом убедились руководители Минприроды РС (Я) и АО «Алмазы Анабара».

С 25 июля по 8 августа 2019 года экологи Арктического научно-исследовательского центра АН РС (Я) провели инвентаризацию и оценку рекультивационного потенциала нарушенных земель на производственных площадках прииска «Маят» в Анабарском районе республики. С результатами работы они ознакомили руководство Минприроды РС (Я) и АО «Алмазы Анабара».

В этом году биологическая рекультивация согласно договора, заключенного с алмазодобывающей компанией «Алмазы Анабара»,прошла на новых участках «Талахтах» «Балаганнах». Также были исследованы места посевов прошлых лет.

Так, на участке «Верхний исток» и «Нижний исток» наблюдается стопроцентное зарастание территории злаками и разнотравьем. Аналогичная картина, за небольшим исключением, на участках Верхнего Моргогора.

3 августа на месте работ побывали дети из экологического лагеря «Розовая чайка». По приглашению АО «Алмазы Анабара», в рамках профориентационной программы, ребята познакомились с практикой, узнали об особенностях профессии эколога.

4-го августа прииск «Маят» посетили представители общественных организаций Анабарского улуса. Их внимание привлекла местность на реке Маят, где пять лет назад располагалась основная производственная база прииска. Сейчас здесь ничего не напоминает об этом.

7 августа с итогами работы ученых познакомились министр экологии и охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев, и руководитель АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев. Особое внимание они уделили отработанным горно-добычным участкам, где прошла горнотехническая и биологическая рекультивация. Руководитель отдела экологии и охраны окружающей среды АНИЦ Наталья Сивцева подробно ознакомила с методами и результатами восстановления отработанных площадей. В этой связи министр экологии и природопользования республики отметил, что объем работ проведен большой, а на реке Маят идет восстановление гидрологических и биологических циклов.