Якутские экологи познакомили коллег с опытом рекультивации алмазоносных месторождений

Экологи Арктического научно-исследовательского центра АН РС (Я) на научной конференции в г. Апатиты представили результаты опытных работ по биологической рекультивации месторождения алмазов в Анабарском улусе республики.

На VII-й Всероссийской научной конференции «Экологические проблемы северных регионов и пути их решения», состоявшейся 16-22 июня в г. Апатиты Мурманской области, экологи АНИЦ АН РС (Я) представили доклад о результатах рекультивации земель на россыпных алмазоносных месторождениях.

Руководитель Отдела экологи и охраны окружающей среды АНИЦ Наталья Сивцева рассказала коллегам о результатах научных исследований, проведенных совместно с Яной Легостаевой из Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН для повышения эффективности биологической рекультивации месторождений россыпных алмазов в условиях Анабарской лесотундры.

Разработка россыпных месторождений алмазов открытым способом приводит к образованию больших площадей нарушенных земель. В крайне суровых климатических условиях Арктики их естественное зарастание происходит очень медленно. Одним из способов восстановления почв и сохранения уникальной природы Анабарской тундры ученые предлагают биологическую рекультивацию с посевом многолетних злаковых трав в сочетании с внесением минеральных удобрений.

На участках прииска «Маят» в устье р. Кула (среднее течение р. Анабар) в течение десяти лет проводились исследования, ставшие основой для разработки научно-обоснованных рекомендаций по проведению биологической рекультивации. Опытные участки разделили на деляны, куда внесли разные сорта семян и нормы органических и минеральных удобрений. Уже по результатам первого и второго года исследований были даны рекомендации агротехнических приемов, которые успешно применяются на практике.

Наблюдения 2018 г. показали, что на отвалах, прошедших биологическую рекультивацию, активно идут процессы восстановления. На рекультивированных участках наблюдается активное закрепление и зарастание местными видами трав. Проведение биологической рекультивации весьма положительно сказалось на состоянии отработанных отвалов, процесс восстановления их растительного покрова идет быстрее.

Также сотрудники Отдела экологии и охраны окружающей среды АНИЦ стали участниками XI-й Международной биогеохимической школы «Биогеохимия – научная основа устойчивого развития и сохранения здоровья человека», которая проходила 13-15 июня в Тульском государственном педагогическом университете имени Л.Н. Толстого. Там якутскими экологами был представлен доклад «Биогеохимические условия формирования системы почва-растение в урбоценозах на территории г. Якутска».