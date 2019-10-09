Якутские экологи не собираются нарушать границы охраняемой территории

8 октября, в с. Даркылах Мегино-Кангаласского улуса, представители Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) во главе министра Сахамина Афанасьева приняли участие в общественных слушаниях материалов научного обследования, обосновывающие внесение изменений в границы функциональных зон особо охраняемой природной территории (ООПТ) — ресурсного резервата «Тамма».

Слушания проведены в связи с планами проведения АО «Якутскгеология» геологоразведочных работ в пределах участка недр «Менда-Быралайская площадь», которая частично подпадает в зону абсолютного покоя указанного ресурсного резервата. Отчет научного исследования представлена Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН, заказчик – АО «Якутскгеология».

Ресурсный резерват «Тамма» имеет статус ООПТ республиканского значения, создан постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 03 апреля 1995 г. № 129 в целях сохранения аласно-луговых ландшафтов и природных экосистем бассейна реки Тамма, воспроизводства фаунистического и флористического комплекса Центральной Якутии.

По итогам исследования институтом рекомендовано изменение площади размещения функциональной зоны абсолютного покоя, переместив ее севернее. В этом случае площадь зоны абсолютного покоя составит 24898,2 га или 10,8% общей площади ресурсного резервата, где не ведется традиционное природопользование, также подтверждено концентрация и размножение диких копытных животных.

Местное население, большинством голосов, одобрили рекомендации института, дав возможность АО «Якутскгеология» на проведение геологоразведочных работ, после принятия соответствующих изменений в границы функциональных зон резервата. При этом, отметили на строгое соблюдение действующего природоохранного законодательства.