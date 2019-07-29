Якутские единороссы провели опрос жителей по оценке деятельности МФЦ

В мероприятии приняли участие члены Общественного совета партпроекта «Народный контроль», сторонники Партии и члены фракции в Якутской городской Думе.

В опросе приняло участие 80 респондентов со всех уголков Якутии. По его результатам выяснилось, что потенциальные клиенты деятельность Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг оценивают достаточно высоко.

Нарекания касаются долгого времени ожидания в очереди – порой до трех часов и много времени уходит на выполнение заявки. Готовых документов приходится ждать около недели, а то и больше. Также много жалоб прозвучало по причине высокой стоимости оказания услуг (пошлин, всевозможных платежей).

В опросе приняли участие в основном представительницы женского пола в возрасте от 25 до 55 лет.

Мероприятие показало высокий уровень удовлетворенности якутян деятельностью МФЦ. Опрос прошел в режиме онлайн и был анонимным.