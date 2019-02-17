Якутские единороссы начали подготовку к осенним выборам

15 февраля на заседании Президиума регионального политсовета ЯРО ВПП «Единая Россия» были определены даты предварительного голосования для определения кандидатов от Партии на муниципальные выборы в сентябре 2019 года.

Решением Президиума РПС датами предварительных голосований определены 7-е и 14-е апреля 2019 года. Для их проведения местным отделениям рекомендована 1- я модель ПВГ. Т.е. возможность стать кандидатом от «Единой России» будут иметь не только члены этой Партии, но и беспартийные граждане, а проголосовать за них смогут все пришедшие на праймериз избиратели.

Также на заседании ПРПС были утверждены координаторы региональных дискуссионных площадок. Координатором площадки «Благополучие человека» стал Николай Дегтярев; площадку «Лидерство и развитие» координировать будет Татьяна Коломыцина, а площадку «Единство и суверенитет» — Степан Саргыдаев.

Кроме того, решением ПРПС были назначены исполнительные секретари Местных отделений Партии: Иван Агафонов в Верхнеколымском районе и Акулина Гаврильева в Эвено-Бытантайском улусе.