02.04.2021
10:11
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Некролог

Якутские единороссы соболезнуют

31 марта 2021 года ушел из жизни Георгий БУБЯКИН, горячо любимый сын пресс-секретаря Регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Сардааны Егоровны БУБЯКИНОЙ.

Нет слοв на земле, чтοбы οписать гοресть утраты ребенка… Крепитесь. Память о Георгии навсегда останется в сердцах родных и близких. От регионального исполнительного комитета ЯРО партии «Единая Россия» примите глубокие соболезнования — скорбим и помним вместе с вами. Пусть на небе ему будет светло и уютно.

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