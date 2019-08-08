Якутские единороссы подвели итоги реализации партпроектов за I полугодие

В Высшей школе инновационного менеджмента при главе РС(Я) прошло заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Координаторы и председатели общественных советов партийных проектов отчитались о проделанной работе в первом полугодии.

6 августа в конференц-зале Высшей школы инновационного менеджмента при главе РС(Я) состоялось заседание президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Открыл заседание секретарь Якутского регионального отделения партии Сахамин Афанасьев.

Присутствующие заслушали информацию о результатах реализации партийных проектов в Республике Саха (Якутия) за I полугодие 2019 года. Об этом сообщили координаторы и председатели общественных советов партпроектов.

О реализации партпроекта «Городская среда» подробно рассказал народный депутат Дмитрий Семенов, партпроекте «Новая школа» – директор средней школы №5 г. Якутска Антонина Кычкина, «Здоровое будущее» – завкафедрой Мединститута СВФУ Надежда Саввина, «Детский спорт» – народный депутат Михаил Гуляев, «Подруги» – президент СВФУ Евгения Михайлова, «Малая авиация» – директор ООО «Эйр Саха» Иван Лукин, «Школа грамотного потребителя» – руководитель Исполнительного комитета ЯРО «Единой России» Леонид Шибаев, «Безопасные дороги» – народный депутат, президент Торгово-промышленной палаты РС(Я) Владимир Членов, «Старшее поколение» – директор Республиканского лицея-центра профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов Рина Винокурова, «Газ в моторы Якутии» – заместитель главы ГО Якутск Михаил Воробьев, «Чистая страна» – заведующий лабораторией Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктор биологических наук Михаил Черосов, «Крепкая семья» – исполнительный директор Союза строителей Якутии Иван Захаров. О реализации проектов в сельском хозяйстве – руководитель отдела Минсельхоза РС(Я) Николай Тарабукин.

Координаторам дано задание продолжить работу и контроль за реализацией партийных проектов, эффективно освещать деятельность в СМИ. Кроме того, крайне важно привлекать общественность к мониторингу хода строительства объектов, финансирование по которым осуществляется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Контроль исполнения настоящего решения возложено на заместителя Секретаря ЯРО «Единой России» по проектной деятельности, народного депутата Александра Сусоева.

Следующим вопросом рассмотрена новая кандидатура исполнительного секретаря Анабарского местного отделения партии. Предыдущий работник Василий Федоров освобожден от исполнения обязанностей на основании представления и личного заявления. На эту должность назначен Сергей Быков.

Сергей Александрович Быков родился 3 июня 1981 года в п. Бала Верхоянского района ЯАССР.

Образование:

2002 г. – окончил ЯГСХА.

2005 г. – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности.

2010 г. – Дальневосточную академию госслужбы.

Трудовая деятельность: