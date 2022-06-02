Якутские дзюдоисты выиграли медали чемпионата Уральского федерального округа

С 27 по 30 мая в Екатеринбурге прошел чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин (2004 г.р. и старше). За возможность выступить на чемпионате России боролись 195 спортсменов. Они представили шесть уральских регионов. За команду Сверловской области успешно выступили воспитанники якутской школы дзюдо — сообщает Sportyakutia.ru.

Так, Артур Ефимов стал чемпионом Уральского федерального округа. Аина Моисеева заняла второе место. Полина Иудина и Ольга Лихота стали обладателями бронзовых наград. Команда выступила под руководством Нюргуяны Никифоровой.

Напомним, в финале чемпионата России участие примет шестерка лучших по итогам чемпионата УФО. Также тройка призеров отправится на спартакиаду сильнейших 2022 года в Казань. Она пройдет в середине августа.