02.06.2022
15:38
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Спорт

Якутские дзюдоисты выиграли медали чемпионата Уральского федерального округа

С 27 по 30 мая в Екатеринбурге прошел чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин (2004 г.р. и старше). За возможность выступить на чемпионате России боролись 195 спортсменов. Они представили шесть уральских регионов. За команду Сверловской области успешно выступили воспитанники якутской школы дзюдо — сообщает Sportyakutia.ru.

Так, Артур Ефимов стал чемпионом Уральского федерального округа. Аина Моисеева заняла второе место. Полина Иудина и Ольга Лихота стали обладателями бронзовых наград. Команда выступила под руководством Нюргуяны Никифоровой.

Напомним, в финале чемпионата России участие примет шестерка лучших по итогам чемпионата УФО. Также тройка призеров отправится на спартакиаду сильнейших 2022 года в Казань. Она пройдет в середине августа.

Фото: Sportyakutia.ru
Источник: Sportyakutia.ru

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