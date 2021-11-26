Якутские девушки будут заниматься этим официально

Открытие отделения женского футбола, а также по мини-футболу рассмотрено на онлайн-совещании Минспорта Якутии.

В своем выступлении директор республиканской школы по футболу Николай ЦЫПАНДИН отметил, что данным видом спорта в Якутии регулярно занимаются 15 тысяч человек.

«В 2020 года Российским футбольным союзом спортивной школе по футболу присвоен статус «Детский футбольный центр», В течение четырех лет правообладателю данного статуса РФС оказывает адресную финансовую и иную поддержку. На эти средства можно организовать ремонт и реконструкцию спортивных объектов, в том числе замену футбольного поля. Есть возможность приобретения инвентаря и оборудования, а также выделение финансовых средств на участие в соревнованиях юношеской футбольной лиге. Таким статусом в России обладают всего 33 детских футбольных центра. Нам крупно повезло оказаться под крылом такой мощной организации — сообщил директор школы Николай Цыпандин.

Сегодня школа совместно с Министерством по физической культуре и спорту ведет работу по подаче заявки в адрес Российского футбольного союза на оказание адресной поддержки по развитию футбола на территории республики.