Якутские дети будут отдыхать на море круглый год

Сегодня во Владивостоке Республика Саха (Якутия) и Приморский край подписали соглашение по строительству республиканского круглогодичного детского лагеря у Славянского залива в Приморье. Это позволит увеличить количество мест для отдыха и оздоровления детей из республики у моря.

Подписи под документом поставили Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Андрей ТАРАСЕНКО, первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА и глава Cлавянского городского поселения Максим БРЕНЧАГОВ.

«У Якутии и Приморья давно налажены связи по организации детского летнего отдыха. Мы каждое лето направляем наших детей во всероссийский лагерь «Океан» во Владивостоке по квотам. Теперь мы начинаем работу по строительству собственного лагеря, чтобы не быть ограниченными в квотах и направлять как можно больше детей на море круглый год», – отметил Андрей Тарасенко.

Как отметил премьер, открытие этим летом прямого железнодорожного сообщения между Якутском и Владивостоком стало стимулом для расширения взаимодействия между регионами.

«Мы очень рады, что появится ещё одна точка оздоровления детей у нас в Приморском крае», – сказала Вера Щербина.

Ранее власти Приморья поддержали инициативу Якутии о строительстве круглогодичного детского лагеря на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района.

Основой взаимодействия Якутии и Приморья является соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, подписанное в 2013 году. В настоящее время налажены связи между субъектами малого и среднего предпринимательства, в сфере образования, подготовке кадров, газовой промышленности, транспорта.



