Якутские депутаты хотят изменить бюджет

Очередное заседание междепутатской ассоциации «Столица» прошло сегодня в большом зале Окружной администрации Якутска.

Главным вопросом повестки дня были предложения городского округа «Город Якутск» по внесению изменений в Закон РС(Я) «О государственном бюджете РС(Я) на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

Депутаты Ил Тумэн и Якутской городской Думы заслушали информацию докладчика – заместителя главы города по экономике и финансам Михаила Воробьева. Речь шла о создании дополнительных мест в образовательных учреждениях столицы республики, приобретении автобусов, инфраструктурном обустройстве земельных участков для многодетных семей, строительстве спортивных объектов, проектировании и изыскательским работам по канализационно-очистным сооружениям поселка Табага.

Обсудив предложения, депутаты решили вынести их на рассмотрение Государственного собрания РС(Я) — Ил Тумэн.