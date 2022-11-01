01.11.2022
18:08
512

Якутия

Якутские депутаты отказались от новогодних корпоративов

В парламенте Ил Тумэн и Гордуме Якутска отказались от новогодних корпоративов, сообщает тгк @yakutia_kp. В России в последнее время активно обсуждается вопрос отмены празднования новогодних мероприятий на фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации. Некоторые регионы отказались от праздничной иллюминации и фейерверков. Якутские депутаты поддержали отказ от новогодних мероприятий.
Подробнее: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27465/4670720/

Фото: Sakhalife
Источник: тгк @yakutia_kp
Один комментарий на «Якутские депутаты отказались от новогодних корпоративов»
  1. Александр 01.11.2022 19:22

    Это надо было сделать еще в 20 веке…

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх