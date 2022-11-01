Якутские депутаты отказались от новогодних корпоративов

В парламенте Ил Тумэн и Гордуме Якутска отказались от новогодних корпоративов, сообщает тгк @yakutia_kp. В России в последнее время активно обсуждается вопрос отмены празднования новогодних мероприятий на фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации. Некоторые регионы отказались от праздничной иллюминации и фейерверков. Якутские депутаты поддержали отказ от новогодних мероприятий.

Подробнее: https://www.yakutia.kp.ru/daily/27465/4670720/

Фото: Sakhalife Источник: тгк @yakutia_kp

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