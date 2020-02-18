18.02.2020
22:27
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Якутские депутаты хотят закрепить в Конституции новые права коренных народов
Сегодня издание «Коммерсант» в статье «Кто во что гарант» обратило внимание на инициативу якутских народных избранников.
Народные депутаты Якутии хотели бы включить в Конституцию федеральные гарантии прав коренных малочисленных народов «на землю и другие природные ресурсы». Газета «Коммерсант» предполагает, что речь идет о алмазах.
Члены Ил Тумэна также хотят видеть в Конституции России компенсацию регионам расходов, «возникших в результате принятия федеральных законов по вопросам совместного ведения» РФ и ее субъектов.
Источник: Первоисточник: https://www.kommersant.ru/doc/4259357
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