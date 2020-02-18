Якутские депутаты хотят закрепить в Конституции новые права коренных народов

Сегодня издание «Коммерсант» в статье «Кто во что гарант» обратило внимание на инициативу якутских народных избранников.

Народные депутаты Якутии хотели бы включить в Конституцию федеральные гарантии прав коренных малочисленных народов «на землю и другие природные ресурсы». Газета «Коммерсант» предполагает, что речь идет о алмазах.

Члены Ил Тумэна также хотят видеть в Конституции России компенсацию регионам расходов, «возникших в результате принятия федеральных законов по вопросам совместного ведения» РФ и ее субъектов.

