30.04.2021
18:51
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Общество
Якутские депутаты-единороссы оказали помощь бедствующей семье
Семья живет в подтопляемом бараке на улице Байкалова. Глава семьи имеет инвалидность, жена не работает, поскольку дочь посещает коррекционную школу, и за ней нужен постоянный присмотр. Семья направила просьбу в Приемную партии, специалисты которой вышли на народного депутата Марину Силкину.
«Я обратилась к своим соратникам по партии. Большое спасибо Ольге Николаевой, Леониду Соловьеву, Юрию Гаретовскому, Лидии Шараповой, Андрею Бессонову, Павлу Аммосову за их неравнодушие к беде семьи. Ими были закуплены продукты питания», — отметила Марина Силкина.
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия".
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