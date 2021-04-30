Якутские депутаты-единороссы оказали помощь бедствующей семье

Семья живет в подтопляемом бараке на улице Байкалова. Глава семьи имеет инвалидность, жена не работает, поскольку дочь посещает коррекционную школу, и за ней нужен постоянный присмотр. Семья направила просьбу в Приемную партии, специалисты которой вышли на народного депутата Марину Силкину.

«Я обратилась к своим соратникам по партии. Большое спасибо Ольге Николаевой, Леониду Соловьеву, Юрию Гаретовскому, Лидии Шараповой, Андрею Бессонову, Павлу Аммосову за их неравнодушие к беде семьи. Ими были закуплены продукты питания», — отметила Марина Силкина.