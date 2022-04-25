Якутские депутаты – активные пользователи соцсети



Большинство депутатов представительных органов республики в своей профессиональной деятельности предпочитают пользоваться соцсетями (33,3%) и электронными СМИ (24,7%). Только пятая часть опрошенных (19,6%) в своей профессиональной деятельности предпочитает получать информацию от ТВ, следует из данных опроса Сахапарламент.ру.

В качестве наиболее удобного инструмента доставки информации законодатели назвали информационные сайты (26%) и WhatsApp (22,5%). Соцсети хоть и оказались наиболее востребованным источником информации, они не попали в топ наиболее удобных инструментов.

Известно, что большинство чиновников и государственных служащих в марте массово удалили свои аккаунты в запрещенных в РФ социальных сетях — Facebook и Instagram (из-за политики компании Meta в отношении российских военнослужащих). Многие перешли в Telegram, кто-то в «Вконтакте» или в «Одноклассники».

К слову, «старожилом» в Telegram среди народных избранников в Ил Тумэн бесспорно является депутат, главный инженер Линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов. Он активно публикует посты на разные темы, иногда вступает в дискуссию с авторами других каналов и порой даже становится объектом для информационных поводов для топовых телеграмщиков.

Самый популярный мессенджер в Якутии это WhatsApp. Итоги опроса показали, что как инструмент доставки информации среди законодателей этот мессенджер стоит наравне с сайтами.

Кстати, до сих пор нет четкого ответа, является ли WhatsApp социальной сетью. По мнению специалистов, все зависит от круга общения: для активных людей, имеющих обширную телефонную книгу, постоянно обновляющих свой аккаунт, приложение является социальной сетью, а для тех, кто редко использует данную платформу, — лишь мессенджером. Однако в достоверности информации, передаваемой посредством WhatsApp нет никакой гарантии.

