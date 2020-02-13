Якутские демографы бьют тревогу, или почему мужчины стоят в сторонке

Якутские демографы бьют тревогу – в якутских деревнях неуклонно растет количество холостяков. Почему так происходит — разбиралась корреспондент ЯкутияDaily.

Как прокомментировала корреспонденту ЯкутияDaily ведущий научный сотрудник лаборатории экономики, народонаселения и демографии научно-исследовательского института региональной экономики Севера СВФУ Анастасия БАРАШКОВА, многие современные женщины даже при наличии свободных мужчин вокруг предпочитают решать свои финансовые и бытовые проблемы самостоятельно.

Они строят свою жизнь, карьеру, воспитывают детей, хорошо зарабатывают и в принципе прекрасно справляются и без мужчин. Более того, для многих брак и вовсе не представляется чем-то обязательным.

«Мы ведем исследования более двух десятилетий и пришли к выводу, что у людей изменилась иерархия жизненных ценностей. Семье, браку, детям уже не отводится приоритетная роль. «Пробные» союзы, гражданские браки уже не вызывают вопросов и тем более осуждения. Почти каждый третий ребенок рожден матерью-одиночкой, что ведет к накоплению неполных семей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такое же лояльное отношение общества мы наблюдаем к разводам, внебрачным родам, то есть к тем явлениям, которые с точки зрения демографа изначально ограничивают деторождение. Прекрасная половина человечества считает, что со всеми проблемами может справиться и сама. Девушки, особенно в селах, продвинутые, более образованные, имеют свои цели и достигают их, и таким образом более инертные сельские парни не востребованы ими. Мужчинам, живущим в селах, если им за 30 лет, чаще всего негде знакомиться, они менее коммуникабельны к тому же», — утверждает Барашкова.

К слову, по тем же данным переписи, изначально мальчиков рождается больше, чем девочек. Это заложено самой природой. В возрасте до 35 лет, оказывается, на 100 девушек приходится 105 парней.