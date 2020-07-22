Якутские Дегтяревы и 10 поколений предков

Председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай ДЕГТЯРЕВ бережно собирает историю своего рода. Вот что он пишет в своем фейсбуке:

— Увидел свет справочник фамилий, имен всех родственников по отцовской линии. Кратко изложена наша родословная от славного Өнөр Өлтөх (десять поколений), воспоминания о наших родителях, а также составлен список всех родственников от мал до велика. ФИО, дни рождения, кем кому приходится и места проживания.

Думаю, что это будет хорошим началом, чтобы молодежь знала свои корни.

Планирую, что справочник будет обновляться ежегодно, но уже сегодня понимаю, что в такие справочники все не войдет. Так что надо создавать сайт родственников. Только по отцовской линии нас стало 384 человек, а это поверьте, очень большой объем информации.