Якутские дартсмены на чемпионате ДВ

16-17 февраля в Хабаровске прошли IX чемпионат и первенство ДВФО по дартсу. Всего в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области и Республики Саха (Якутия).

Команду Республики Саха (Якутия) на этих соревнованиях представляли Татьяна Замятина, Мария Сивцева, Дмитрий Петров, Ян Говоров, Иван Сивцев и Петр Макаров. Участие в данных соревнованиях стало третьим в истории якутского дартса.

В первый день соревнований выявляли лучших в парных и одиночных разрядах среди женщин и мужчин. Женских пар набралось 15, мужских — 36. Играли по олимпийской системе. Девушки после одной победы остановились на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от пары из Хабаровского края Буракова – Титова. Мужчины Иван Сивцев и Петр Макаров впервые в истории якутского дартса смогли пробиться в призовую тройку парного зачета. Обыграв поочередно три пары, сотворив небольшую сенсацию в 1/4 финала, выиграв встречу со счетом 4-1 у очень сильной пары Толкачев – Стрекозов из Хабаровского края.

За выход в финал несмотря на счёт 1-4 в при равной игре уступили приморской паре мастеров Балан и Бусел.

Итоги парного разряда

Женщины

Автушкевич И. / Максакова Н. (г. Хабаровск) Бусел Н. / Бабенко Я. (Приморский край) Митупова Б. / Заметалина Е. (г. Чита) и Титова Н. / Буракова Д. (г. Хабаровск)

Мужчины

Ведерников Д. / Чернов С. (Комсомольск-на-Амуре) Бусел А. / Балан В. (Приморский край) Сивцев И. / Макаров П. (Якутия) и Жалимов А. / Бабахин Г. (г. Хабаровск)

Игровой день 16 февраля продолжился соревнованиями в одиночных разрядах. Формат – групповой этап с выходом плей-офф. У мужчин из 75 участников было сформировано 16 групп, у женщин из 32 дартсменок 8 групп. Преодолев групповой этап, наши дартсмены не смогли попасть в призовые места.

Итоги одиночного разряда:

Женщины

Митупова Б. (Забайкальский край) Буракова Д. (Хабаровский край) Бусел Н. и Бабенко Я. (Приморский край)

Мужчины

Жалимов А. (Хабаровский край) Балан В. (Приморский край) Бусел А. (Приморский край) и Пономаренко И. (Амурская область)

17 февраля чемпионат продолжился соревнованиями в командных разрядах среди мужчин и женщин. Всего было 15 мужских команд и 8 женских.

Женская команда была сформирована из дартсменок Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края, в составе Замятиной Татьяны, Сивцевой Марии, Митуповой Баирмы и Заметалиной Екатерины. Наши девушки, уступив в финале со счетом 5-9 команде Хабаровского края, завоевали второе место в командном зачете.

Мужская команда Республики в составе Яна Говорова, Дмитрия Петрова, Ивана Сивцева и Петра Макарова, обыграв в группе команды Забайкальского края, Чегдомына и Хабаровск-8, вышла из группы под первым номером. В 1/4 финала ребята, обыграв команду Хабаровск-5, обеспечили себе третье место. В полуфинале не смогли найти свою игру, в итоге потерпели поражение от команды Хабаровск-2.

Итоги командного разряда

Женщины

Буракова Д. / Титова Н. / Автушкевич И. / Брусянина Т. (г. Хабаровск), Замятина Т. / Сивцева М. (Якутия) и Митупова Б. / Заметалина Е. (г. Чита) Бусел Н. / Бабенко Я. / Кириченко Н. / Романова Н. (Приморский край)и Черницына Л. / Кисюк С. / Козлова К. / Комарова А. (г. Хабаровск)

Мужчины

Жалимов А. / Ведерников Д. / Ильенко Ю. / Стрекозов И. (г. Хабаровск) Толкачев В. / Чернов С. / Гордеев С. / Якубенко А. (г. Хабаровск) Бусел А. / Балан В. / Коленченко А. / Голод В. (Приморский край) и Петров Д. / Сивцев И. / Макаров П. / Говоров Я. (Якутия)

По итогам соревнований Иван Сивцев, Петр Макаров и Ян Говоров выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Татьяна Замятина, Мария Сивцева и Дмитрий Петров выполнили норматив 1-го спортивного разряда!

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