Якутские дартсмены на чемпионате ДВ

16-17 февраля в Хабаровске прошли IX чемпионат и первенство ДВФО по дартсу. Всего в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области и Республики Саха (Якутия).
Команду Республики Саха (Якутия) на этих соревнованиях представляли Татьяна Замятина, Мария Сивцева, Дмитрий Петров, Ян Говоров, Иван Сивцев и Петр Макаров. Участие в данных соревнованиях стало третьим в истории якутского дартса.
В первый день соревнований выявляли лучших в парных и одиночных разрядах среди женщин и мужчин. Женских пар набралось 15, мужских — 36. Играли по олимпийской системе. Девушки после одной победы остановились на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от пары из Хабаровского края Буракова – Титова. Мужчины Иван Сивцев и Петр Макаров впервые в истории якутского дартса смогли пробиться в призовую тройку парного зачета. Обыграв поочередно три пары, сотворив небольшую сенсацию в 1/4 финала, выиграв встречу со счетом 4-1 у очень сильной пары Толкачев – Стрекозов из Хабаровского края.
За выход в финал несмотря на счёт 1-4 в при равной игре уступили приморской паре мастеров Балан и Бусел.
Итоги парного разряда
Женщины
- Автушкевич И. / Максакова Н. (г. Хабаровск)
- Бусел Н. / Бабенко Я. (Приморский край)
- Митупова Б. / Заметалина Е. (г. Чита) и Титова Н. / Буракова Д. (г. Хабаровск)
Мужчины
- Ведерников Д. / Чернов С. (Комсомольск-на-Амуре)
- Бусел А. / Балан В. (Приморский край)
- Сивцев И. / Макаров П. (Якутия) и Жалимов А. / Бабахин Г. (г. Хабаровск)
Игровой день 16 февраля продолжился соревнованиями в одиночных разрядах. Формат – групповой этап с выходом плей-офф. У мужчин из 75 участников было сформировано 16 групп, у женщин из 32 дартсменок 8 групп. Преодолев групповой этап, наши дартсмены не смогли попасть в призовые места.
Итоги одиночного разряда:
Женщины
- Митупова Б. (Забайкальский край)
- Буракова Д. (Хабаровский край)
- Бусел Н. и Бабенко Я. (Приморский край)
Мужчины
- Жалимов А. (Хабаровский край)
- Балан В. (Приморский край)
- Бусел А. (Приморский край) и Пономаренко И. (Амурская область)
17 февраля чемпионат продолжился соревнованиями в командных разрядах среди мужчин и женщин. Всего было 15 мужских команд и 8 женских.
Женская команда была сформирована из дартсменок Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края, в составе Замятиной Татьяны, Сивцевой Марии, Митуповой Баирмы и Заметалиной Екатерины. Наши девушки, уступив в финале со счетом 5-9 команде Хабаровского края, завоевали второе место в командном зачете.
Мужская команда Республики в составе Яна Говорова, Дмитрия Петрова, Ивана Сивцева и Петра Макарова, обыграв в группе команды Забайкальского края, Чегдомына и Хабаровск-8, вышла из группы под первым номером. В 1/4 финала ребята, обыграв команду Хабаровск-5, обеспечили себе третье место. В полуфинале не смогли найти свою игру, в итоге потерпели поражение от команды Хабаровск-2.
Итоги командного разряда
Женщины
- Буракова Д. / Титова Н. / Автушкевич И. / Брусянина Т. (г. Хабаровск),
- Замятина Т. / Сивцева М. (Якутия) и Митупова Б. / Заметалина Е. (г. Чита)
- Бусел Н. / Бабенко Я. / Кириченко Н. / Романова Н. (Приморский край)и Черницына Л. / Кисюк С. / Козлова К. / Комарова А. (г. Хабаровск)
Мужчины
- Жалимов А. / Ведерников Д. / Ильенко Ю. / Стрекозов И. (г. Хабаровск)
- Толкачев В. / Чернов С. / Гордеев С. / Якубенко А. (г. Хабаровск)
- Бусел А. / Балан В. / Коленченко А. / Голод В. (Приморский край) и Петров Д. / Сивцев И. / Макаров П. / Говоров Я. (Якутия)
По итогам соревнований Иван Сивцев, Петр Макаров и Ян Говоров выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Татьяна Замятина, Мария Сивцева и Дмитрий Петров выполнили норматив 1-го спортивного разряда!
Фото СпортЯкутия