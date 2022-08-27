27.08.2022
15:55
271

Якутск

Якутские черные лебеди Лоокуут и Ньургуһун

На озере Щорса в Якутске живут черные лебеди Лоокуут и Ньургуһун, названные в честь героев произведения Тимофея Сметанина, сообщает тгк Эхо столицы

Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх