Якутские черные лебеди Лоокуут и Ньургуһун

На озере Щорса в Якутске живут черные лебеди Лоокуут и Ньургуһун, названные в честь героев произведения Тимофея Сметанина, сообщает тгк Эхо столицы

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