Якутские борцы завоевали пять медалей на Всероссийской летней универсиаде

На счету якутских борцов две золотые и три бронзовые награды по итогам первого дня VIII Всероссийской летней универсиады. На высшую ступень пьедестала поднялись Петр Копылов и Константин Капрынов, сообщает ЯСИА.

На Всероссийскую универсиаду от Якутии отправились десять борцов вольного стиля, они представлены во всех весовых категориях. Соревнования по этому виду спорта проходят в Грозном с 15 по 19 июля. Согласно информации организаторов, на турнире выступают почти 150 спортсменов из 37 вузов страны.

На счету команды Якутии уже пять медалей. Золотые награды завоевали Петр Копылов в категории до 57 кг и Константин Капрынов в весе до 70 кг. Три бронзовые награды сборной на счету у Александра Авелова (61 кг), Алексея Данилова (65 кг) и Никиты Хабарова (125 кг).