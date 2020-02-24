Якутские борцы завоевали 13 медалей первенства ДФО

22 февраля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок 2000-2002 гг.р. В соревнованиях приняли участие сильнейшие борцы восьми регионов Дальнего Востока: Республик Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв, Амурской и Сахалинской областей, а также Еврейского автономного округа. На открытие были приглашены чемпион Европы Александр Богомоев и бронзовый призёр чемпионата континента Балдан Цыжипов.

В первый соревновательный день первенства на борьбу за медали зонального турнира вышли девять якутских борцов. В самой легкой весовой категории до 57 кг три из четырех медалей достались представителям Республики Саха. Чемпионом стал Уйгулаан Иванов, а второе место занял Айаал Белолюбский. Бронзу в этом весе выиграл Егор Вензель. Ещё три медали бронзового достоинства на счету у Петра Парникова (65 кг), Егора Бурнашева (74 кг) и Сергея Николаева (86 кг).

А в заключительный день соревнований также три медали наши борцы взяли в супертяжелом весе. Золотую медаль в копилку сборной Якутии принес Никита Хабаров. Также в категории до 125 кг серебро у Эдуарда Максимова, третье место занял Даниил Иванов. Ещё четыре награды бронзового достоинства завоевали Дархан Игнатьев (61кг), Албан Аввакумов (70кг), Вальтер Владимиров (70 кг) и Никита Софронов (79кг).

Об итогах турнира «Спорту Якутии» рассказал старший тренер сборной Якутии Станислав Захаров:

«В целом, результат, надо признать, средний. Хотя мы и взяли медали в тех весах, на которые и рассчитывали. Конечно, ждали более качественного выступления в категориях до 61 и 70 кг, но некоторые из наших лидеров выступали после травм, так что особых претензий к ребятам у меня нет. К примеру, в весе до 61 кг наш лидер Василий Яковлев перед соревнованиями заболел, так что не успел набрать оптимальную форму. Зато прогресс показал Дархан Игнатьев, который вышел в полуфинал, а затем смог взять бронзовую медаль. Хотя изначально он должен был бороться в весе до 57 кг.

В категории до 70 кг и Албан Винокуров и Вальтер Владимиров также боролись за выход в финал. А в борьбе за бронзовые медали они уже смогли отличиться и выиграли награды. В весе до 65 кг наш лидер Алексей Данилов получил травму плеча и не смог продолжить выступление, зато неплохую борьбу показал занявший в итоге третье место Петр Парников. В категории до 125 кг второй год золотую медаль первенства Дальнего Востока взял Никита Хабаров. Эдуард Максимов стал серебряным медалистом, а Даниил Иванов занял третье место.

В общем, наши спортсмены принесли 13 медалей первенства, которые дают право выступить уже на первенстве России, которое пройдет 9-13 апреля в Тыве. Кроме того, эти соревнования стали смотром сил перед нашим международным турниром памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Якутск примет традиционный ковер уже 6-8 марта».